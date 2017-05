Blues für die Zuversicht

AT

Benefizkonzert für die Tagesstätte Zuversicht, veranstaltet von Gisela und Hermann Harrauer. Auf der Bühne live zu erleben ist die österreichische Blues- und Bluesrockband „Greyhound Gang“. Der Eintritt und die Spenden gehen zu Hundert Prozent an den Verein und werden noch am Abend an diesen übergeben.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es eine Alternative.

Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr; Karten: Euro 12.-, freie Platzwahl