Reges Interesse am NÖ Handwerkerbonus

27.04.2018, 10:18 Uhr

LAbg. Margit Göll: Bisher wurden 32 Einreichungen im Jahr 2018 bewilligt

BEZIRK. „Der NÖ Handwerkerbonus 2018 ist erfolgreich angelaufen. Bisher konnten rund 1.000 Einreichungen in ganz NÖ verzeichnet werden, davon waren alleine 32 Einreichungen im Bezirk Gmünd. Insgesamt konnte eine Summe in der Höhe von 12.373 Euro für den Bezirk Gmünd genehmigt werden“, freut sich Margit Göll über das rege Interesse in der Region.„Unsere Anforderung - die NÖ Wirtschaft auch in den Wintermonaten in Schwung zu halten - wurde mit dieser Aktion erfolgreich umgesetzt. Wir konnten seit dem Start am 1. Jänner 2018 eine Summe von knapp 312.000 Euro an Förderungen in ganz NÖ bewilligen,“ informiert Karl Wilfing, der die Aktion nach Auslaufen auf Bundesebene in NÖ ins Leben gerufen hat.Die Förderung kann in Form eines einmaligen nicht rückzahlbaren Zuschusses in der Höhe von 20 Prozent (maximal 600 Euro) für eine Arbeitsleistung wie Schleifarbeiten an Böden, Elektroinstallationen oder Verlegung von Boden- oder Wandfliesen im Eigenheim, Reihenhaus oder Wohnung in Anspruch genommen werden. Voraussetzungen und Details unter www.noe-wohnbau.at/handwerkerbonus.