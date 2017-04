27.04.2017, 19:11 Uhr

Dafür steht dem Club seit den Anfangsjahren ein Clubrevier zum Tauchen zur Verfügung. Dieses bezieht sich auf die ehemaligen Steinbrüche "Behofen" bzw. "Südgrube" in Schrems. Unter eingeschränkter Sicht kann man in diesem Tauchrevier seine Fähigkeiten verbessern. Dem Tauchclub Gmünd-Hoheneich ist es außerdem sehr wichtig, die Gemeinschaft zu pflegen. Dafür gibt es wöchentliche Treffen der Mitglieder. Die gemeinsamen Ausflüge sind ein Fixpunkt am Kalender des Tauchclubs. Im letzten Jahr fuhren sie nach Biograd in Kroatien, um dort Tauchgänge zu absolvieren und den Urlaub zu verbringen.