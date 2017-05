Brauhotel Weitra präsentiert sich mit neuer Website

06.05.2017, 22:33 Uhr

Modern, benutzerfreundlich und strukturiert – so präsentiert sich die neue Website des Brauhotels in Weitra www.brauhotel.at.

WEITRA. „Die neue Website entspricht nicht nur optisch, sondern vor allem auch technisch allen modernen Anforderungen! Unsere Internetbesucher gelangen rasch und unkompliziert an ihre gewünschten Informationen wie unser Mittagsmenü, wichtige Termine oder Angebote. Ebenfalls steht dem User eine mobile Seite in vollem Funktionsumfang zur Verfügung, so kann auch unterwegs per Smartphone oder Tablet auf eine optimierte Website des Brauhotels zugegriffen werden.“ meint Silvia Bruckner vom Brauhotel-Marketing zum Konzept der neuen Seite.Zeitgemäße und benutzerfreundliche GestaltungDie Website bietet nicht nur einen Überblick aller Angebote und Neuigkeiten, sondern beinhaltet auch benutzerfreundliche Funktionen wie z.B. eine Buchungsanfrage oder eine Gutscheinbestellung. Neben der Überarbeitung des Designs und der Verbesserung der technischen Grundlagen wurden auch die Inhalte erweitert und Bildmaterial aufbereitet.Auf der Website erfährt man Wissenswertes über die Bierherstellung in der eigenen Gasthausbrauerei und die (Film)Führungen im Brauhotel laden dazu ein, die Tradition und die Vielfalt an Bieren näher kennenzulernen. Zur besseren Übersicht stehen dem User nun auch detaillierte Informationen wie z.B. Größenordnung, Bestuhlung und Seminartechnik der einzelnen Seminarräume zur Verfügung. Verkürzte Wege: Die Seitenstruktur wurde nach Themen unterteilt und so angelegt, dass mit wenigen Klicks, die gewünschte Information aufrufbar ist.Nach der Überarbeitung der Website ist das Brauhotel mit seiner Online-Präsenz fit für das neue Webzeitalter. Einen umfangreichen Überblick können sich Interessierte ab sofort unter www.brauhotel.at verschaffen.Tipp für Gourmetfreunde: Auf der Website befinden sich nicht nur Speisekarten und Gourmettermine des Brauhotels, sondern auch das aktuelle Mittagsmenü.