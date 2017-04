Dorfgespräch Hirschenschlag im Gasthaus Malzer

24.04.2017, 16:32 Uhr

Nach einer Vorstellung der laufenden Gemeindeprojekte wurde der Fokus auf den Dorfplatz um das ehemalige Waaghaus gelegt. Die Dorfgemeinschaft wird den Platz in Anlehnung an den über die Aktion „NÖ gestalten“ ausgearbeiteten Vorschlag adaptieren, wobei die Materialkosten hierfür von der Gemeinde übernommen werden. Das kleine Gebäude wird zukünftig ortsspezifische Dinge, wie z.B. einen mehr als 100 Jahre alten Pumpenwagen der Feuerwehr ausstellen.85 Jahre nach Einweihung der Ortskapelle soll auch im Innenbereich der Kapelle der schadhafte Verputz im Bereich des Sockels erneuert werden, wobei auch hier die Ortsgemeinschaft Hand anlegen wird und die Gemeinde die Materialkosten übernehmen wird.Aus der Bevölkerung kamen u.a. Anregungen wie die Markierung der Radwege zu verbessern, die Straßenbeleuchtung in Kleinhirschenschlag zu erweitern bzw. bestehende Alleebäume an einer Gemeindestraße, die den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr beeinträchtigen, auszuschneiden.Alles in allem fand die Veranstaltung guten Anklang sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Dorfbewohnern. Äußerst erfreulich ist natürlich die Bereitschaft der Ortsbevölkerung zu werten, ihre Arbeitskraft für die anstehenden Projekte zur Verfügung zu stellen.