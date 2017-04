Maisi ist in Frühlingslaune: Einkaufstage zum 25. Jubiläum

27.04.2017, 12:48 Uhr

Maisi ist in Frühlingslaune: Einkaufstage zum 25. Jubiläum

WEITRA. Damit startet sie ihr 25-jähriges Firmenjubiläumam langen Wochenende und

hat beide Geschäfte in Weitra am Sonntag, 30. 4. 2017 und Montag, 1. 5. 2017 von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Zum Feiern wird der Maisi- Almstadl auf der Günderstraße aufgestellt, wo wir Sie mit Ihrer Familie bei einem Einkauf ab 50,- Euro zu einer guten Waldviertler Jause einladen. Am Sonntag ab 14:00 Uhr spielen

die jungen Waldensteiner für uns auf. Nutzen Sie die Familieneinkaufstage vom Freitag, 28. April 2017 bis Samstag, 6. Mai 2017, um mit einer feschen Lederhose

oder einem schicken Dirndl für Erstkommunion, Firmung und Hochzeit in den

Frühling zu starten. Unsere Filialen in Weitra, Krems und St. Pölten freuen sich auf Ihren Besuch. Krems und St. Pölten sind an Sonn- und Feiertagen geschlossen. In Weitra gibt es eine große Selbstbedienungsaktion, das Personal hat frei. Unter den vielen Aktionen bis -50% finden Sie sicher auch ein tolles Muttertagsgeschenk.

