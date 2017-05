Tolle Leistung der Moorheilbad Harbach-Lehrlinge

03.05.2017, 12:53 Uhr

Zwei Silbermedaillen bei der Staatsmeisterschaft gingen ins Moorheilbad Harbach.

MOORBAD HARBACH. Die Gastronomie-Lehrlinge aus dem Moorheilbad Harbach lieferten bei den österreichischen Staatsmeisterschaften hervorragende Leistungen ab und holten zwei Silbermedaillen.Michaela Maier und Benjamin Pollak stellten von 27. bis 29. April in der Berufsschule Obertrum bei Salzburg ihr Können unter Beweis. Im Wettbewerb mit insgesamt 81 Teilnehmern aus ganz Österreich kämpften sie um die Medaillen.Gastronomiefachkraft-Lehrling Michaela Maier (Hoheneich) überzeugte im Bereich Service und holte sich die Silbermedaille. Sie hatte die Aufgabe einen Tisch für vier Personen zu decken und den gesamten Servierablauf durchzuführen. Weiters musste sie flambieren sowie tranchieren, einen Cocktail mixen, uvm. Vorbereitet auf den Wettbewerb wurde Michaela Maier von Thomas Wurm.

Viergängiges Menü

Die Aufgabe bei den Köchen bestand darin, ein viergängiges Menü zuzubereiten. Koch-Lehrling Benjamin Pollak (Altweitra) erhielt am Morgen des Wettbewerbstages einen Warenkorb mit zehn Komponenten und musste daraus das Menü erstellen und zubereiten. Im Vorfeld wurde er von Souschef Andreas Decker vorbereitet und errang für seine gelungene Speisenfolge eine Silbermedaille. Er überzeugte mit: Duett vom Waller, Schaumsuppe von der gelben Rübe mit Risottobällchen, Zweierlei vom Stubenküken mit Erdäpfelvariationen und tourniertem Gemüse sowie Topfen-Nougatknödel mit Mangoragout und Passionsfruchtparfait in der Honigwabe. Als Zusatzaufgabe war das Zubereiten einer Sauce Bearnaise gefragt.Prokuristin Mag. Viktoria Magenschab ist sehr stolz auf die Leistungen der Lehrlinge: „Im Moorheilbad Harbach bilden wir junge Menschen zu qualifizierten Fachkräften aus, die am Arbeitsmarkt sehr gefragt sind. Es freut mich, dass unsere Lehrlinge ihr Können zeigen konnten und gratuliere ihnen sehr herzlich.“Lehrlingsausbildung auf höchstem NiveauAlle Lehrlinge im Moorheilbad Harbach nehmen im Rahmen ihrer Ausbildung an einem eigens entwickelten Lehrlingsschulungsprogramm teil. Das Programm vertieft nicht nur das Wissen der Lehrlinge, sondern fördert auch deren soziale Kompetenz und Eigenverantwortung. Nähere Informationen zu den Lehrberufen finden Sie unter www.xund-jobs.at.