Wind und Wetterfest waren am vergangenen Samstag die Steirerkanonen und ihre Fans für den 1. Fan-Wandertag gerüstet!

Nach einem ausgiebigen steirischen Kernöl-Frühstück beim Cafe Treffpunkt in St. Radegund marschierten über 80 Fans und Freunde gemeinsam mit den Jungs los.

Auch Bürgermeister Hannes Kogler sowie Top - Moderator Daniel Düsenflitz mit seinem Kamerateam " Düsi on Tour" nahmen an der Wanderung teil.

Sogar aus Niederösterreich reisten extra Fans und Freunde an um an diesem tollen Tag dabei sein zu können.

Mit einigen Labestationen unterstützt vom Verein GSV St.Radegund, Scherbauerwiese-Lift und Martin Mandl vom Curcafe wurden die fleißigen Wanderer bestens mit Speis und Trank versorgt!

Natürlich durfte dabei die musikalische Unterhaltung von den Steirerkanonen nicht fehlen.

Auch der 10 jährige Harmonikaspieler Herbst Philipp , der schon einige Preise mit nach Hause nahm, sowie Martin Bauer mit seiner Harmonika spielten einige Gstanzl für die Fans.

Nach ca. 8km Wanderstrecke, ging es zum Cafe Fati, wo alle mit einem musikalischen Abend belohnt wurden.