Japanische Kampfkunst Interessierte kommen ab August im Park Straßengel voll auf ihre Kosten, wenn der Verein "Aikido Graz" zu einem Schnupperkurs in der neu geschaffenen ClickIn Parkzone lädt. "Aikido Graz" bietet sieben Wochen lang - jeweils freitags ab dem 7. August 2020 um 16:00 Uhr - Einheiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an und sorgt so für erste Einblicke in dieses Sport- und Bewegungsangebot aus Asien. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab ca. 8 Jahren UND auch Erwachsene. Kostenlos. Infos & Anmeldung unter team@clickin.cc oder 0664/25-21-444.