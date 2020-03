Mit einer Kombination von drei Sport- und Bewegungsangeboten startet der Park Judendorf am 21. März 2020 ab 13:00 Uhr in den Frühling. Auf der Calistenics-Anlage duellieren sich 16 Athleten in einer KO-Battle um die begehrten Trophäen. Bei einem Streetsoccer-Turnier für Kinder, Jugendliche und Erwachsene steht der Ball ganz im Vordergrund und last but not least sorgt auch noch U20 Nationalspieler Fritz Holzner mit einem Workshop dafür, dass man an diesem Nachmittag vor Ort in die Sportart Disc Golf hinein schnuppern kann. Anmeldung und weitere Infos unter www.clickin.cc oder 0664/25-21-444. Alle Angebote sind kostenlos.