Was mir seit einiger Zeit auffällt:

der ORF verschweigt beinhart, wenn gute Live-Übertragungen im

privaten österreichischen Fernsehen laufen, zum Beispiel die

Tennis Übertragungen auf Servus TV oder die Europa League im Fußball auf

Puls 4. Ich finde so eine Einstellung sehr bedenklich, ja das ist ja ein ziemliches

Foul am Zuseher!

Es ist kein Wunder, wenn dann manche Politiker ein Ende der GIS Gebühren verlangen.

Da haben sie vollkommen recht, denn so ein Foul des ORF brauchen sich die

Zuseher auch nicht gefallen lassen!

Was denken Sie darüber? Soll der ORF wenigstens erwähnen, wenn eine

Live Übertragung im Privat Fernsehen läuft?