Bedauernswert. So werten die spanischsprachigen Fernsehzuschauer die Tatsache,

dass der staatliche spanische Sender TVE Internacional (für Spanier im europäischen Ausland)

von heute auf morgen am 29.2.20 seine SD Übertragung über den Satelliten Astra 19,2 Grad Ost

beendet hat. Tausende Menschen, die Spanisch lernen oder als Spanier im Ausland arbeiten, können jetzt keine spanischsprachigen Nachrichten mehr sehen oder den spanischsprachigen

Teletext (Teletexto) lesen. Stattdessen haben sie das HD Signal auf den anderen Satelliten

Hotbird 13 Grad gegeben. Die meisten Sat Schüsseln können aber nur Astra 19,2 Grad Ost empfangen. Die Verantwortlichen in Madrid sollten diese Fehlentscheidung nochmals überdenken.