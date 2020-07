Preissschapsen am Samstag 18.7.3020 in der Fischerhütte am Tiebersee das Wetter 16.5 Grad. Nur nicht in die Karten schauen Lassen Lautete Das Motto Beim Preissschapsen Beziehungsweise beim Bauerschnapsen des Fischerverein Frohnleiten am Wochenende beim Tiebersee insgesamt 24 Schnapser/ inn Legten in Röthelstein die Karten auf den Tisch. Alles war vom Fischerverein sehr gut organisiert Von Gerhard Zisser und Stefan Schuster mit seinen Team. Gewonnen Haben nach 4 Stunden spannendem Spielers 1. Roman Fuchs 2. HEINZ PETER GOSCH 3. HEINZ OBERMANN .BESTE FRAU WURDE AN 8.Stelle Fr.Erni Nieder Nach der Siegerehrung wurde ein Gemeinschaftliche Beisammensein Gepflegt. Zum Wohle gab es Speisen von Grill und Getränke. Und so Llesen sie den Abend Ausklingen.