Obwohl es immer wieder in den Medien thematisiert wurde:

in Tirol wurde schon wieder eine Touristin aus Deutschland durch einen

Kuhangriff verletzt. Selber schuld. Sie hat wohl nicht mitbekommen, dass in

Österreich solche Kuhangriffe seit Wochen diskutiert werden und wie man sie durch richtiges Verhalten vermeiden kann.

Tabu sollte sein, seine kleinen Kinder auf Kälber zu setzen, Kälber zu streicheln. Die Mutterkühe beschützen dann das Kalb und es kommt zum Angriff auf die Wanderer.

Ich sehe es auch nicht ein, dass in so einem Fall dann der Bauer rechtlich schuld ist und belangt werden kann. Eigentlich sollten die Touristen schuld sein.

Manche Bauern haben schon die Konsequenzen gezogen und ihre Almen für

Touristen gesperrt. Aber ist das ein richtiger Weg?

Ich finde, man sollte auf die Selbstverantwortung der Touristen setzen und sie

bei der Ankunft in der Unterkunft in Tirol darauf hinweisen, wie man sich richtig verhält und wie man solche unnötigen Verletzungen durch richtiges Verhalten auf der Weide vermeiden kann.