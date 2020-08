"Sir" Oliver MALLY, Martin GASSELSBERGER & Alex MEIK im "Das8", Dobl

… ein Jahr und ein Tag werden vergangen sein, wenn sich „Sir“ Oliver Mally mit seinem kongenialen Musiker-Freund Martin Gasselsberger wieder auf eine Zeitreise begibt, in unser „Das8“, in eine Welt, die noch Spuren des Blues als Patina trägt.

Sie bringen zu ihrem ganz speziellen kammermusikalischen Gastspiel ein Bild eines Mannes mit: Alex Meik; beeindruckend, wie es diesem auf hohem Niveau gelingt, einen akustischen Tieftöner aus der Rolle des Begleitinstruments in die Helligkeit des Vordergrunds zu rücken - schnurgerade, knurrig, kompromisslos präzise …

Die Kunst und die Vielfalt des Akustischen Musizierens und des musikalischen Geschichtenerählens stehen im Mittelpunkt dieser Formation. Drei Musiker, mit gänzlich unterschiedlichen Zugängen zu ihren Fächern, schreiben an einer Geschichte.

Die zumeist eigenen Songs werden respektvoll aber auch „nur“ als Ideen behandelt.

Man spielt sich die Bälle zu, es entstehen neue und interessante Klangformen live vor den Ohren des Publikums.

Wir öffnen unsere Pforten um 17:00 Uhr und bieten die Möglichkeit, gemütlich in unserem Outdoor-Wohnzimmer anzukommen, eventuell zu speisen und sich auf das um 20:00 Uhr beginnende Konzert einzustimmen.

Speisen und Getränke sind vor Ort zu bezahlen. (Bei Regenwetter öffnen wir um 19:00 Uhr - das Speisen entfällt.)

 Reservierungen

per E-Mail: das8@contrastiv.at oder telefonisch: 0676 3144281 nehmen wir gerne entgegen.

Die Platzsicherung erfolgt erst nach Überweisung von 30,- Euro/Person.

Auf Grund der covid19 Maßnahmen benötigen wir von jedem, für etwaiges „ contact-tracing “, den vollständigen Namen mit Tel-Nr. und E-Mail-Adresse.

Bei Corona-bedingter Absage unserer Veranstaltung, werden einbezahlte Beträge selbstverständlich rücküberwiesen.