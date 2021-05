Mit Hypnose auf dem Weg zur tiefen Entspannung

Hypnose ist Vertrauenssache.

„Bei der geführten Tiefenentspannung lege ich besonderen Wert auf eine vertrauensvolle Beziehung zu meinen Klientinnen und Klienten“, so Mag. Manuel Egger, Klinischer- und Gesundheitspsychologe. Er hat kürzlich in Mitteregg in der Gemeinde Pirching am Traubenberg eine Praxis für Hypnose-Behandlung eröffnet. Angewandt wird Hypnose z.B. bei Schlafbeschwerden, Konzentrationsstörungen, Stress, Angst, Paniksymptomatik oder auch zur Raucherentwöhnung. Durch eine Hypnose kommt es zu einer Symptomverbesserung durch suggestive Ansprache des Unterbewusstseins in Tiefenentspannung. „Während der Hypnose-Behandlung verlassen Sie den Wachbewusstseinszustand und kommen in eine tiefe Entspannung. In dieser Trance befinden Sie sich in einer tieferliegenden Bewusstseinsschicht, in welcher Sie sehr empfänglich für nachhaltig wirkende Suggestionen sind“, erklärt Egger. Voraussetzung für eine erfolgreiche Hypnose-Behandlung sind Offenheit und der Wille zur Veränderung.

Infos und Kontakt unter 0664/99613714

oder auch online unter www.hypnose-egger.at.