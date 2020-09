Spaziergang zum seelischen Wohlbefinden

Es ist weitgehend bekannt, dass Bewegung, ausreichend Schlaf und gesunde Ernährung für die körperliche Gesundheit notwendig sind. Mit geeigneten Aktivitäten ist es aber auch möglich, die seelische Fitness zu stärken, um psychischen Belastungen besser gewachsen zu sein. Daher ist es naheliegend, Bewegung mit Wissen, Information und persönlicher Auseinandersetzung zur psychischen Gesundheit zu kombinieren und zwar in Form eines Spaziergangs. Das Arboretum und eine Teilstrecke des sebastian RELOADED® Erlebnisweges (ca. 5 km) bieten sich hervorragend für einen Spaziergang zum seelischen Wohlbefinden in leichtem Waldgelände an.

Wir wenden uns während des Gehens dem Thema psychische Gesundheit zu und erproben Möglichkeiten zur Förderung des sozialen und seelischen Wohlbefindens durch Bewegung und die „10-Schritte zum psychischen Wohlbefinden“.

Termin: Freitag, 02. Oktober 2020: 15:00 Uhr (Anmeldeschluss: 30.09.2020)

Treffpunkt: Parkplatz P1 (Hotel Liebmann, Liebmannweg 23, 8301 Laßnitzhöhe)

Kosten: kostenlos

Teilnehmerzahl: begrenzt

Anmeldung: Telefon: 0664/807854501 Email: gus@suizidpraevention-stmk.at

Gruppenleiterinnen:

Mag.a Ute Missenböck (Klinische- und Gesundheitspsychologin)

Mag.a Nicole Hraba (Klinische- und Gesundheitspsychologin)

GO-ON Suizidprävention Steiermark Regionalteam Graz-Umgebung-Süd Kirchweg 7, 8071 Hausmannstätten email: gus@suizidpraevention-stmk.at

Tel: 0664/807854501