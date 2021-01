In Frohnleiten feiert das "Narrenkastl" Jubiläum; Kuratorin Ulli Gollesch freut sich auf viele Projekte.

Nur 1,40 mal 1,20 Meter groß ist jener Ausstellungsraum, der am Frohnleitner Hauptplatz einlädt, Kunst ein wenig anders als gewohnt wahrzunehmen. Das "Narrenkastl" bietet als Offspace nichtkommerziellen Künstlern die Chance, ihre Werke zu präsentieren. Hinter der Idee, die heuer zehnjähriges Jubiläum feiert, steckt Ulli Gollesch.

Neue Höhepunkte



"Es gibt so viele Möglichkeiten, Kunst auf unkonventionelle Art und Weise an die Menschen zu bringen. Die Offenheit des Gegenübers ist gefordert", sagt Gollesch als Initiatorin und Kuratorin des Projekts. "Es ist mir mittlerweile bewusst, dass Frohnleiten sich langsam immer mehr öffnet. Die Stadt bietet unzählige Raummöglichkeiten. Es fühlt sich wunderbar an, jeden Monat Künstlern eine Präsentationsmöglichkeit bieten zu können, und es freut mich, diesen Kontakt zu haben und ihre Arbeitsweise kennenzulernen." Heimische und internationale Künstler werden im Jubiläumsjahr 2021 partizipatorische Projekte, Installationen, Performances, Grafiken, Illustrationen, Bildhauereien oder Malereien in der kleinen Schaufenstergalerie in der Passage Hauptplatz 24 präsentieren. Im Sommer folgen zwei Höhepunkte: "Ein Kulturfest mit Live-Musik, und der 3D-Straßenmaler Gregor Wosik wird gemeinsam mit mir einen Teil des Hauptplatzes zu einem Straßengemälde verwandeln", verrät die 37-Jährige. Den Auftakt macht die Linzerin Katharina Rosenbichler. Die Corona-Pandemie diente der Künstlerin als Inspiration, ein Objekt zum Auf-Abstand-Gehen zu kreieren.