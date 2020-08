Ein Produktionsleiter geht unter die Künstler

Begonnen hat alles vor drei Jahren mit der erfolglosen Suche nach einer Dekoration, einem ansprechenden Bild für das Wohnzimmer. „Je länger meine Suche dauerte, umso stärker drängte der Impuls in mir, es selber mit Pinsel und Farbe zu probieren“, erzählt Wolfgang Jesner. Der Gratkorner, der eigentlich Produktionsleiter bei der Knapp AG in Hart bei Graz ist, hat seither so einige Bilder gemalt – „und immer wieder neue Bilder in meinem Kopf, die auf der Leinwand Gestalt annehmen möchten“ – und ist unter die Künstler gegangen. Aktuell sind vier seiner Werke im Café Vis-a-Vis am Grazer Tummelplatz ausgestellt. „Das Experimentieren mit Acrylfarben, Spachteltechniken und verschiedenen Materialien eröffnet mir eine ganz neue, spannende Welt“, sagt er und freut sich auf kunstinteressierte Besucher.