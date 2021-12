Mit ihrer neuen CD laden Erich Oskar Huetter und Armin Egger zu einer samtig-verspielten Fantasiepromenade mit Cello und Gitarre. Ein musikalisch verträumter Blick aus dem weit geöffneten Fenster führt zu einem in sich ruhenden Moment. „Die Musik spielt mit dem Zauber des Augenblicks und verwandelt farbenreiche Reisebilder in eine harmonische Klangbonbonniere“, sagt der Cellist, Komponist und Festival-Initiator Huetter. Der Weltbürger mit Reiner Wurzeln gibt in „L‘Heure Equise“ (die erlesene Stunde) Einblick in das Tagebuch seiner musikalischen Reisen mit Armin Egger. Heiß Geliebtes von Gabriel Fauré, Niccolò Paganini und Jules Massenet steht neben Raritäten von Reynaldo Hahn, Philip Glass und Friedrich Gulda am Programm. Die CD kann unter 0660 66 32 660 bestellt werden. www.erichoskarhuetter.com.