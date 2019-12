FANTASIA Weihnachts Konzert 2019

Das FANTASIA Weihnachts Konzert begeisterte am 22. 12. 2019 in der vollen Steiermarkhalle mit über 900 Schlager Fans beim Schwarzl Freizeitzentrum in Unterpremstätten. Veranstalter Rudi Mally und sein Team sorgten für eine perfekte Organisation und schufen eine beeindruckende Kulisse wo man so richtig die FANTASIA Show genießen konnte.

Die Künstler des Abends – Andy Borg ,Oliver Haidt, die Kaiser und Star des Abends Monika Martin – schafften mit schwungvollen Titeln und mit Ihren weihnachtlichen Liedern für ein Fest der Freude . Das Elite-Team von Connecting Arts – Entertainment Agency sorgten mit ihren atemberaubenden tänzerischen Choreographien für so manche Überraschungen.

Die Nächste FANTASIA Weihnachtsshow findet am 19.12.2020 wie immer im der Steiermarkhalle Schwarzl Freitzeitzentrum statt.

Als musikalische Gäste mit dabei sind : Nik P. & Band, Silvio Samoni, Natalie Holzner, Marc Andrae und das Comeback von Gerry Moser (ehemals "Die Edlseer“)

Fotos: Karlheinz Wagner | AustrianNews ©