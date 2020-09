Frohnleitner Kunst für Freiheit

"Destinazione Libertà": Kunstprojekt aus der Steiermark und Rom ist am Flughafen zu sehen.



Sechs Künstler aus der Steiermark haben sich im Sommer 2019 mit sechs italienischen Künstlern in Rom getroffen, um gemeinsam das Thema Freiheit zu visualisieren. Sie alle verstehen das Motto als Widerstand und Auflehnung gegen Totalitarismen der Vergangenheit und Extreme der Gegenwart. Ihre Werke wurden mit Unterstützung des Österreichischen Kulturforums in der Galerie Spazio Urano im Rahmen der Ausstellung "Destinazione Libertà" präsentiert. Nun holte das kreative Duzend mithilfe des Kulturressorts der Stadt Graz ihre Interpretation der Freiheit hierher. Und ein passender Ort wurde gefunden: Die Künstler stellen ihre Werke im Abflug-Terminal am Flughafen Graz aus. Denn sowohl die Kunst- und Kultur- als auch die Reisebranche implizieren Freiheit und haben es im Moment nicht einfach. Neben Francesco Campese, Gabriele Luciani oder Heidi Inffeld ist auch der Frohnleitner Künstler Michael Raimann daran beteiligt. Er zeigt "Exodus & Couch – Couch-Potato".

Die Ausstellung ist noch bis zum 20. September unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen zu sehen.