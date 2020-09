Deutschfeistritz: Lukas Bursch alias Dr. Ginger will sich einen Namen in der Musikszene machen.



Lukas Bursch hat etwas zu sagen. Dazu lässt der gebürtige Deutschfeistritzer, der in Graz wohnt und aktuell noch die Schulbank an der HTL Leoben drückt, die Musik für sich sprechen. Im Gegensatz zu anderen jungen heimischen Künstlern konzentriert er sich unter seinem Künstlernamen Dr. Ginger auf eine urbane Subkultur aus den 1970er-Jahren.

Rolle des Außenseiters



Der Hip-Hop hat seine Anfänge in jenen Stadtteilen New Yorks, die einen hohen Anteil an armutsgefährdeten Bewohnern aufweist. Die Subkultur mit afroamerikanischen Wurzeln thematisiert in seinen Ursprüngen inhaltlich vor allem das Ungleichgewicht, das durch Rap, Breakdance und Graffiti zum Ausdruck gebracht wurde. Dieses Anderssein, das kreativ untermalt wurde, war es auch, das Burschs Interesse weckte. "Rap beziehungsweise die Hip-Hop-Kultur an sich entstand als Sprachrohr für Leute, die in der Gesellschaft nicht besonders willkommen waren. Während es sich damals um einen Rassismus-Hintergrund handelte, habe ich vielen einfach nicht ins Bild gepasst, weil ich immer Probleme damit hatte, mich anzupassen. Ich war ich, ohne Kompromiss. Und das kam nicht gut an", sagt der Deutschfeistritzer.

Die Außenseiter-Rolle wandelt Bursch allerdings als Dr. Ginger in künstlerische und musikalische Freiheit um. Beschränkungen, meint Bursch, gibt es nur dort, wo andere zu Schaden kommen könnten. Alles andere muss ausprobiert werden. "Allgemein finde ich, dass man Künstler nicht zu sehr durch Regeln beschränken sollte, sondern ein Produkt, das einem nicht gefällt, einfach nicht konsumieren sollte. Je mehr Regeln aufgestellt werden, desto unfreier wird der Künstler in seiner Kreation, und darunter leidet das Produkt."

Hürden am Musikmarkt



Aktuell hat die Steiermark viele junge Musiktalente vorzuweisen. Der Großteil singt im Dialekt, um so eine Verbundenheit zur Heimat zu signalisieren. Wie schwer er es damit am Musikmarkt haben wird, wird sich noch zeigen. Bursch ist sich bewusst, wie hart der musikalische Nachwuchs für seine Wünsche kämpfen muss: "Heute muss ein Projekt durch den ganzen ‚Lärm‘ der sozialen Medien brechen. Es muss so komplex sein, dass es das erste seiner Art ist, aber trotzdem so simpel, dass es jeder versteht." Hinzu kommt, dass Dr. Ginger auf Englisch rappt. Ob sich seine Musik trotzdem mit seinem Zuhause verknüpfen lässt? "Auf gewisse Art und Weise schon. Natürlich klingt meine Musik nicht wie die vieler österreichischer Künstler. Einen Vergleich zu finden, ist sicher kein Leichtes. Allerdings sehe ich die Verbindung darin, dass meine Musik auf der Inspiration und dem Talent der Steiermark basiert", antwortet er.

Seit dem 20. August ist der neue Song "Family Mentality" auf YouTube, Instagram und Spotify zu hören. Das Video dazu wurde zu 100 Prozent unabhängig produziert und aus eigener Tasche des Teams finanziert. Hier gibt es eine Kostprobe: