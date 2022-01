Der Verlag HOMO Littera ist in Gratkorn zu Hause und feierte vor Kurzem das sein zehnjähriges Bestandsjubiläum. Gründerin Romy Gorischek blickt im Gespräch mit MeinBezirk.at auf die vergangenen Jahre und die Leser:innen zurück.

GRAZ-UMGEBUNG. Mit ihrem Verlag hat Romy Gorischek sich auf Queere-Literatur spezialisiert. Das heißt, HOMO Littera verlegt ausschließlich Schriftstücke, die einen homo- oder transsexuellen Themenplot haben. Die Idee kam der Gründung aufgrund persönlicher Erfahrungen, denn in Österreich hat es 2011 noch keine Verlagsstelle gegeben, die sich dem Thema annimmt.

Eine bunte Community

Die Community von HOMO Littera ist divers. Dass viele homosexuelle Personen zu den Leser:innen gehören, überraschend nicht – die häufigste Kundschaft macht aber heterosexuelle Frauen aus, teilt Gorischek mit. Austausch gibt es innerhalb dieser Lese-Gemeinschaften beispielsweise in Facebook-Gruppen, in denen die Leser:innen auch gerne Feedback zu den Schriftstücken geben.

Berührungsängste gegenüber der Homo-Literatur seien laut Gorischek zwar etwas zurückgegangen, aber noch deutlich spürbar. Österreich als ländlich geprägtes Land sei bei diesen Themen noch nicht so fortschrittlich wie beispielsweise Deutschland. Sie verrät, dass sie vor allem anfänglich oft nicht ernst genommen und viel belächelt wurde.

"Es zeigt sich jedoch ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu heute: Die vermehrte Repräsentation der Queeren-Community in den letzten Jahren, sowohl in der Öffentlichkeit als auch auf den sozialen Medien, bringt Homo- und Transsexualität vom Tabuthema in Richtung Normalität."

Berührungsängste und Erfolge



Vorbild und Inspiration war für die Gründung es Verlags war für sie der deutsche Himmelstürmer Verlag, der seit über 20 Jahren schwule Literatur aus allen Genres publiziert. Inzwischen gäbe es zwar mehr solcher Verlagshäuser in Österreich, jedoch immer noch deutliche thematisch-bedingte Berührungsängste. "Auch wenn es manchmal hart war zwischendurch, ich würde es genau so wieder machen."

Rückblickend zieht Gorischek also eine positive Bilanz: "Jedes einzelne Buch ist für mich eine große Freude gewesen. Einer der Meilensteine der letzten Jahre war die Veröffentlichung des ersten Sachbuchs 2017 namens 'Gay Movie Moments' von Paul Senftenberg", sagt sie. Gorischek hat viel dazugelernt und genauso viel aus dem vergangenen Jahrzehnt mitgenommen: Eine gewisse Naivität habe sie früher begleitet, da sie dachte homoerotische und hetero-erotische Schriftstücke seien gesellschaftlich gleich angesehen.

"Vor allem bei der Auslage in Buchhandlungen scheuen sich noch immer viele Filialen. Die vermehrte Auslage und Repräsentation von homosexueller Literatur ist eines der wichtigsten Ziele von HOMO Littera, das in den kommenden Jahren weiter verfolgt werden soll."

Die Bücherlandschaft ist groß ...

Foto: Privat

hochgeladen von Leona Bohlmann

Das Jubiläum wurde im Dezember gefeiert. Coronabedingt musste dieser Meilenstein jedoch online zelebriert werden. Sowohl mit einem Video als auch mit diversen Gewinnspielen, richtet sich HOMO Littera an die Leser:innen. Zu gewinnen gibt es Bücher und E-Books.