Klangwolke ist wieder in GU-Nord zu hören

Am Samstag, 9. Juli, wird sich bereits zum 15. Mal die ORF Steiermark Klangwolke erheben – dieses Jahr mit dem Konzert "Te Deum". Der Styriarte-Höhepunkt wird ab 21 Uhr in ORF III, auf Radio Steiermark sowie via Fernseh- oder Radio-Übertragungen bei mehr als 20 öffentlichen Veranstaltungen in der Steiermark zu erleben sein.

GRAZ-UMGEBUNG. Dirigent Jordi Savall versammelt in der Pfarrkirche Stainz Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa um sich und lässt das berühmte "Te Deum" und Johann Sebastian Bachs "Magnificat" in glänzendem Licht erstrahlen − mit einem herausragenden Solistinnen- und Solistenensemble, dem Arnold Schoenberg Chor und dem Styriarte Festspiel-Orchester. Zehntausende Menschen können an diesem Kulturhöhepunkt teilnehmen.

Die Styriarte-Konzerte aus der Pfarrkirche Stainz sind ein Zuschauermagnet.

Denn das Konzert wird als Public Viewing an unterschiedlichen Orten übertragen. In Graz-Umgebung Nord an drei Orten :