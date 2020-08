Über Enzenbach nach Deutschfeistritz, über den Haritzgraben nach Gratwein ...



Asphaltiert bieten in OberGrazdie wenig befahrenen Nebenstraßen

ein weit verzweigtes

Netz, das sich mit Rädern und

E-Bikes ungestört auch ohne

Radweg erkunden lässt. Ab dem

Bahnhof Gratwein machen wir

uns über den Hauptplatz auf

und folgen der Beschilderung in

Richtung Stift Rein. Dann weist

uns die Nord-West-Tour den

Weg über das LKH Enzenbach

bis Stübing. Von hier fahren wir

nach Deutschfeistritz. Wer Lust

auf eine kulinarische Pause hat,

der folgt dem Geruch der allseits

bekannten Backhendln vom

Gasthaus Bernthaler in den Königgraben

von Deutschfeistritz.

Hier kocht Familie Gratzer bereits

in der vierten Generation

und tischt gut bürgerliche Köstlichkeiten

auf.

Nach der Pause folgen wir der Gemeindestraßeweiter bis ins Ortszentrum.

Vorbei am großen Wasserrad,

dem Marktplatz und dem Sensenwerk

Deutschfeistritz folgen

wir der Beschilderung des R2

zurück in Richtung Süden. Am

idyllischen Murradweg geht es

knapp 4 km zurück nach Kleinstübing,

wo wir der Stübingstraße

bis zum Kreisverkehr in

Friesach folgen. Wer bis jetzt

noch keine Pause gemacht hat,

dem sei der Traditionsgasthof

Thomahan empfohlen. Viel Erfahrung

in der Zubereitung traditioneller

Gerichte und die fast

ausschließlich aus heimischer

Landwirtschaft kommenden

Produkten werden den Besuch

zu einem Erlebnis machen. Auf

der B67 in Richtung Süden biegen

wir kurz nach dem Gasthof links in die Dorfstraße ab, um nach Friesach zu gelangen.Nachdem wir die Semriacher

Landesstraße gequert haben,

folgen wir dem Haritzweg bis

in die Forststraße. Wir biegen

rechts ab und fahren bergab bis

zum Sommerkreuz. Nun folgen

wir der Beschilderung der WMMountainbikestrecke

über den

Hofbachweg nach Eggenfeld,

vorbei an der Zigeunerhöhle bis

zum Kreisverkehr in Gratkorn.

Rechts neben dem Lebensmittelgeschäft

verläuft der Murweg

bis zur neuen Radbrücke,

die uns auf den Murradweg R2

führt. Wir halten uns links und

biegen beim Gasthaus Fischerwirt

rechts ab, um zurück zum

Ausgangpunkt zu gelangen

oder um nach Graz weiter zu

fahren.