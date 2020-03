Passionskonzert: Chor der Pfarre Frohnleiten

Der Chor und das Orchester der Pfarre Frohnleiten laden am 15.3. um 18 Uhr zu einer klassischen Konzertstunde in der Pfarrkirche Frohnleiten ein: Zur Aufführung kommt das „Stabat mater“ von Joseph Haydn. Das Werk entstand 1767 am Beginn von Haydns langer Dienstzeit am Schloss Eszterházy als Andachtsmusik für den Karfreitag. Es begründete seinen Ruf als meisterlicher Schöpfer von Kirchenmusik und war bald in ganz Europa verbreitet. Der Text stammt aus dem Mittelalter und beschreibt die Mutter Maria in ihrem Schmerz um den gekreuzigten Jesus. Der Chor umrahmt das Stück und antwortet mitfühlend auf die klagenden Worte. In der Pfarrkirche werden hervorragende Solisten auftreten, darunter die mittlerweile in Wien engagierte Frohnleitner Sängerin Viktoria McConnell. Weiters musizieren Barbara Fink, Mario Lerchenberger und Ewald Nagl mit dem Chor und dem Orchester der Pfarre Frohnleiten unter der Leitung von Miriam Ahrer.

Karten: Tourismusverband und bei den Chormitgliedern.