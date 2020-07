Serenade auf der Burg Rabenstein

Das Programm im Sommer lockt ein kulturhungriges Publikum an.



Wie so viele Veranstaltungsorte musste auch die Burg Rabenstein Corona-bedingt auf Publikum warten. Die traditionelle Sommerserenade war allerdings ein voller Erfolg, auch wenn sie aufgrund der Einschränkungen dieses Mal in den Hof der Burg verlegt wurde. Für Sicherheit und reichlich Abstand war gesorgt. Und obwohl dies Neuland für Veranstalter, Publikum und Musikanten gleichermaßen war, spielte die Akustik alle Stückerl. Der Brunnen wurde kurzerhand als überdachtes Podium genutzt.

Gespielt wurde anlässlich Ludwig van Beethovens 150. Geburtstag. Das Wiener Bläserquintett zeigte aber auch noch mit anderen Werken eine enorme Fülle an Klängen, und die solistischen Einlagen verzauberten die Besucher. "Die Freude der Konzertbesucher war groß, man genoss es, endlich wieder live die wunderbare Musik erleben zu können. Auch für die Künstler war es nach dem Lockdown ein besonderes Gefühl, an diesem außergewöhnlichen Ort einen Schritt in Richtung Normalität machen zu können", heißt es vonseiten des Veranstalters.

Das nächste klassische Highlight steht auch schon an: Am 15. August, ab 19 Uhr, findet das "Clarinettissimo" statt. Alle Infos: www.burg-rabenstein.at