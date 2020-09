Das Programm für die Straßengler Herbstklänge steht. Die WOCHE verlost Eintrittskarten.



Der Verein für Kunst, Kultur und Kommunikation K3 präsentiert das Programm für die zwölften Straßengler Herbstklänge. Zur Sicherheit für das Publikum kommt es heuer zu Änderungen.

Das wird sich 2020 ändern



Der K3 wandert dieses Jahr Corona-bedingt von der Wallfahrtskirche Maria Straßengel in die Straßengler Halle. Grund dafür ist das feuchte, kühle Klima in der Kirche, das besonders virenfreundlich ist. Darüber hinaus können in der Halle die Abstandsregeln besser eingehalten werden. Um genau nachvollziehen zu können, wer die Herbstklänge besucht, beziehungsweise um die vorgegebene maximale Anzahl an Besuchern einhalten zu können, gibt es 2020 keinen freien Eintritt mehr. Die Sitzplätze werden mit Namen zugeordnet. "Mit 12 Euro pro Konzert sind wir nur knapp über den durchschnittlichen Einnahmen via freiwilligen Spenden, haben mit dem ganzen Aufwand aber auch etwas höhere Kosten", sagt das K3-Team. Datenschutzrechtlich muss sich das Publikum keine Sorgen machen, die Namenslisten landen rasch im Müll. Die Listen dienen nur einer nachvollziehbaren Infektionskette, sollte es zu Ansteckungen kommen.

Besonderes Programm



Westafrikanische Klänge, Töne aus längst vergangener Zeit und Musik, die direkt ums Eck gemacht wird – das besonders bunt gemischte Programm der Herbstklänge lässt keine Wünsche offen. Los geht es am 9. Oktober mit dem Motto "Afrika!". Seyduo Traoré, der eigentlich aus Burkina Faso stammt, bekannt ist für seine Spielkunst am Ngoni und seit Jahren in der Steiermark zuhause ist, wird zusammen mit dem Ensemble Humanité Jazz, Folk und Ethnos zum Besten geben.

Eine Woche darauf steht "Barock!" im Fokus. "Schuld ist eigentlich die styriarte, denn da erlebte ich ein paar Blockflöten-Soli des Universitätsprofessors Michael Hell. Daher eine besonders herzliche Einladung an alle Eltern, deren Kinder gerade Blockflöte lernen", sagt K3-Obmann Andreas Braunendal. Das Thema des Abends lautet "Warum süße Nachtigall?", Besucher erwartet französische Barockmusik. Hell wird von der Belgierin Sofie Vanden Eynde an der Laute begleitet. Den krönenden Abschluss macht am 23. Oktober die "Session!": "Ich habe keine Ahnung, warum wir zwölf Jahre gebraucht haben, um Opus-Mastermind Ewald Pfleger zu fragen, ob er nicht einmal bei den Herbstklängen auftreten möchte. Als Ortsansässiger und quasi Kirchennachbar eigentlich eine aufgelegte Geschichte. Nun ist es endlich so weit."

WOCHE-Gewinnspiel



Karten gibt’s im Strassengler Genusseck und als Online-Ticket unter info@k3-verein.at (Name und Anzahl der Karten angeben). Das Team sendet die personalisierten Karten retour. Rund 150 Besucher können jedes einzelne Konzert besuchen.

Und Sie können Ihren Eintritt mit der WOCHE gewinnen: Wir verlosen 3 x 2 Karten. Die Gewinner dürfen sich aussuchen, welche Veranstaltung sie besuchen wollen. Einfach hier auf den "Mitmachen"-Button klicken und mit etwas Glück die Herbstklänge genießen.

