Das Sänger-und Musikantentreffen (SuMT) sorgt in Graz-Umgebung wieder für volkstümliche Musikklänge. Am 5. Jänner spielt man in Weinitzen auf.

Wieder ohne Live-Publikum, dafür mit viel Gefühl singen und musizieren Künstler des Vereins SuMT und Freunde im Rahmen einer Radioaufzeichnung. Der Verein, der 2004 gegründet und seit 2012 von MeinBezirk.at/Woche als Medienpartner begleitet wird, organisiert unterschiedliche Zusammenkünfte, bei denen die Volksmusik hochgelebt wird.

Zuletzt traf man sich für die Aufzeichnung "Klingende Steiermark" – die am 5. Jänner von 20.04 bis 22 Uhr auf Radio Steiermark nachzuhören ist – in Weinitzen. Mit dabei waren die Familienmusik Anhofer und der Sunnberger Viergsang. Durch das Programm führte Moderator Daniel Neuhauser, der auch regelmäßig im TV zu sehen ist, unter anderm für die ORF-Sendung "Aufsteirern".

Als Interviewpartner sprach sowohl Vizebürgermeister Klaus Friedl über die Volksmusik und Volkskultur in der Gemeinde als auch ein weit über die steirischen Grenzen hinaus bekanntes Gesicht: Franz Schmidt jun. Schon seit dem Jahr 1984 sind die Harmonikas aus dem Hause Schmidt in der Musikszene ein Begriff.

