So wie viele Bewerbe, Übungen, Veranstaltungen war auch der diesjährige 24-Stunden-Erlebnistag von 21.08.2020 bis 22.08.2020 für die Feuerwehrjugend Thondorf vor ein paar Wochen noch auf Grund der Corona-Pandemie ein sehr „wackeliger“ Termin im Kalender. Doch nach einer 100%igen positiven Rückantwort aller Eltern zu diesem Thema, war für Jugendbetreuer OBI Thomas Gollner uns seinem Betreuerteam klar, auch 2020 einen Erlebnistag abzuhalten.

Es wurde wieder ein vielseitiges Programm organisiert wie der Besuch im Feuerwehrmuseum in Groß Sankt Florian, ein Nachmittag bei der „Auwiesen“ mit Stand-up-Paddeln und Bootfahren auf der Mur, Klettern im Stund.at Adrenalinpark in Kalsdorf und ein Ausflug zur Steirarodl nach Modriach. Natürlich durfte auch eine von der Jugend schon erwartete Nachtübung nicht fehlen. Diese Übung wurde um Freitag um 22 Uhr auf der „Auwiesn“ neben der Mur durchgeführt bei der auch LM Willibald Kölly jun. und BI Franz Gießauf unterstützend zur Seite standen. Jeder der 11 Jugendlichen konnte bei dieser Übung Hand anlegen und war mit Begeisterung dabei als endlich „Wasser marsch“ gerufen werden durfte. Übernachtet wurde gemeinsam, aber doch mit Abstand auf Feldbetten im Feuerwehrhaus. Auch Abschnittsjugendbeauftragter OLM d.V. Jürgen Reberschak stattete der Jugend einen Besuch ab und ließ sich sogar überreden, beim Stand-up-Paddeln mitzumachen. Abgeschlossen wurde das Programm mit einem gemütlichen Beisammensein von Jugend, Betreuer und Eltern.

Ein ganz besonderer Dank geht an die Jugendlichen für ihre Disziplin und Rücksichtnahme betreffend Corona, an die Eltern für ihre Unterstützung, an Jugendbetreuer OBI Thomas Gollner, LM Mathias Sommer, und LM d.V. Barbara Gollner für die Organisation und natürlich an das Kommando der FF Thondorf für die gesamte Kostenübernahme!