Dieses Mal war es die „25. Jubiläums-Fußwallfahrt“. Begonnen hat es damit, dass Herr Diakon Hans Hofer ursprünglich 1995 mit einer Fußwallfahrts-Gruppe aus St. Peter mitgegangen ist. „Und wenn man einmal gegangen ist, lässt es einen nicht mehr los!“ Bereitwillig organisierte er gemeinsam mit Frau Hermine Kaufmann aus Fernitz, die übrigens diesen Weg schon 43 Mal absolviert hat und jedes Jahr mit „Frau Wallfahrtsdirektorin“ vom Strasseggerwirt liebevoll begrüßt wird, eine eigene Pilgergruppe in Fernitz. Diese besteht dank Frau Christiane Friessnegg noch bis heute. Sie hatte von Diakon Hans Hofer vor 10 Jahren auf dessen Wunsch die Aufgabe der Organisation erfolgreich übernommen.

Im Pfarrverband Fernitz-Mellach wurde das Jubiläum am 21. August in der Kirche Kalsdorf ausgiebig gefeiert. Die Hauptperson, Herr Diakon Hans Hofer, zelebrierte die Jubiläumsmesse, wo alle Pilger, auch Pilger der vergangenen Jahre teilnahmen. Wie nicht anders zu erwarten, wurde Diakon Hans Hofer mit Dank übersäht. Zum Ausklang gab es vor der Kirche eine delikate Agape.

Im Namen der Fußwallfahrer auf diesem Wege noch einmal unsere Hochachtung!



Am Montag, dem 17. August um 6 Uhr in der Früh erhielten die Pilger von Diakon Hans Hofer den Wallfahrtssegen. Danach ging es mit dem Bus zum Ausgangspunkt am Rechberg.

Dort stimmte uns die unermüdliche Organisatorin dieser Pilgerreise, Frau Christiane Friessnegg, für den Weg mit einem Pilgergebet ein. Die Route führte am 1. Tag vom Rechberg (926m) - Hahnbauer-Frankenhof (968m) - Hubenhalt-Gerlerkreuz -Teichalm, GH Holzmeister (1200m) - Kulmkogel (1410m) zum Strasseggerwirt, wo wir nächtigten. Den lustigen Tagesausklang gestalteten „Die Luiser Buam“.

Der 2. Tag war für alle ein sehr kräfteraubender Tag. Schon zeitig aus dem Bett, wurden wir nach dem Frühstück mit Butterbrot und Häferlkaffee bei Sonnenaufgang vom Sohn des verstorbenen Strasseggerwirtes mit steirischen Ziehharmonikaklängen verabschiedet. 27 km lagen zu unserer nächsten Nächtigung im Pfarrhof Veitsch noch vor uns. (Strecke: Strasseggerwirt – Herrenalm - Schanz (1171m) - Stanglalm (1470m). Von dieser Höhe ging es überaus lange steil bergab nach Mitterdorf (587m) zum Pfarrhof. Schritt für Schritt kamen sich die Pilger dabei näher. Zwischendurch fanden täglich kirchliche Rituale statt.

Am 3. Tag ging es auf die Brunnalm (1154m). Die ganz fiten Pilger bewältigten die Hohe Veitsch (1981m). Weiter marschierten wir auf das Niederalpl - Fallenstein zum Lechnerbauer. Hier gab es einige Zimmer, um den „Schnarchern“ zu entkommen. Alternativ stand auch ein Jagastüberl mit 7 Betten zur Verfügung. Nach Wildbraten, Bauerntoast oder Wiener Schnitzel gab es natürlich - wie jeden Abend - einen gemütlichen Ausklang.

Am 4. Tag kam Vorfreude auf. Eine kurze Strecke von nur 9 Km lag vor uns. (Fallenstein – Gußwerk - Mariazell). Trotz der Strapazen der vergangenen Tage hatten sich die Pilger wieder voll regeneriert. Am Hinweg stießen die nachreisenden Buswallfahrer hinzu und marschierten mit uns Fußpilgern gemeinsam nach Mariazell zur Basilika. Bei der Ankunft waren die meisten Pilger sehr emotional. Viele bekamen glasige Augen. Dieses Mal gab es durch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen leider keine Umarmungen - für das Geleistete und Preisgegebene fanden die Gratulationen untereinander nur mittels Ellenbogen-Berührungen statt. Dies waren sehr bewegende Momente. Auch heuer war wieder unser Pfarrer Josef Windisch dabei, der zum Abschluss auch die Hl. Messe in der Basilika in Mariazell für sämtliche Pilgergruppen zelebrierte. Mit Stolz durften wir dabei auch die Ministranten/Innen bewundern, die aus unserer Pilgerrunde mitwirkten.

Seitens der Gemeinde Fernitz war die 2. Vizebürgermeisterin, Frau Martina Luiser, dabei, die - wie ihre Brüder Stefan und Werner - engagiert ihr Bestes gaben. Ich wusste gar nicht, dass die bekannten „Luiser Buam“ so fromm sein können.

Ja - wer pilgert oder wallfahrt - sucht mehr als eine körperliche Betätigung oder Bewegung im Freien. Er reiht sich ein in eine jahrtausendealte Tradition, die sich in allen Kulturen finden lässt und beginnt den Weg in der Hoffnung, dass er verändert ankommen kann. Oft findet eine Werteverschiebung statt. Neue Freundschaften entstehen. Zusammenhalt steht im Vordergrund. Man besinnt sich danach auf das Wesentliche im Leben.

Ich als spanischer Jakobswegpilger und Franziskuswegpilger weiß, dass das Pilgern die beste Medizin für Geist und Körper ist. Es wird einem ins Bewusstsein gerufen, dass wir bei uns in der grünen Steiermark „im Himmel auf Erden leben“. Ein wunderbares Gefühl, Teil davon zu sein!

Regionaut Erich Timischl