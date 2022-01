2021 war wieder ein herausforderndes Jahr für die Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbands Graz-Umgebung.

GRAZ-UMGEBUNG. Das Feuerwehrjahr 2021 in Graz-Umgebung war geprägt durch zahlreiche technische oder Brand-Einsätze. Konkret haben die Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2021 insgesamt knapp 4.300 Einsätze bewältigen müssen. Dafür wendeten die Einsatzkräfte 52.945 freiwillige Stunden für die Bevölkerung von Graz Umgebung auf. Bemerkenswert ist, dass Brände, wie etwa Zimmer- oder Kellerbrände, während dem Pandemiejahr zugenommen haben.

Bereichsfeuerwehr-Pressesprecher Herbert Buchgraber berichtet.

Foto: BFVGU

Starkes Ausbildungsjahr



Die Feuerwehren rüsten sich aber auch für die Herausforderungen der Zukunft. Durch die starke Zunahme der Bevölkerung, die vermehrte Industrialisierung und die technischen Weiterentwicklungen im Bezirk sei eine laufende Weiterbildung der Einsatzkräfte ein Muss. Die Ausbildungsstunden haben sich von 16.000 im Jahr 2020 auf mehr als 30.000 Stunden im Jahr 2021 fast verdoppelt. Trotz aller Schwierigkeiten durch die Pandemie gelang es den Feuerwehren unter Einhaltung der vorgeschriebenen Verhaltensregeln auch die Anzahl der Feuerwehrübungen, die einen wesentlichen Teil in der Ausbildung darstellen, zu erhöhen.

Auch Waldbränden standen wieder am Einsatzprogramm

Foto: BFVGU Buchgraber

Starke Jugendarbeit

"Sehr erfreulich entwickelt sich in Graz Umgebung auch der Feuerwehrnachwuchs“ berichtet Pressesprecher Herbert Buchgraber vom Bereichsfeuerwehrverband. Derzeit sind knapp 600 Feuerwehrjugendliche bei den Freiwilligen Feuerwehren in Ausbildung, 30 Prozent davon sind Mädchen. "Nur mit konsequenter Weiterbildung und dem Fleiß und dem Ehrgeiz aller Feuerwehreinsatzkräfte in Graz-Umgebung könnten derartige Leistungen vollbracht werden“ dankt Bereichsfeuerwehrkommandant Gernot Rieger allen für ihr Engagement zum Wohle der Bevölkerung von Graz-Umgebung.

2022 wird bei allen Feuerwehren im Bezirk gewählt:

