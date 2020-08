8.600 Tonnen Müll auf den Autobahnen

Die Asfinag sagt dem Müll entlang der Straßen den Kampf an.



Jedes Jahr fallen tausende Tonnen Müll auf den 56 Asfinag-Rastplätzen und 87 Raststationen sowie entlang der Autobahnen und Schnellstraßen an. Insgesamt waren es 2019 8.687 Tonnen. Damit zeigt sich im Vergleich zu 2018 ein leichter Rückgang. "Die Tonnen an Müll machen dennoch deutlich, dass Maßnahmen zur Müllreduktion dringend nötig sind", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

"Im Kampf gegen Müll und Littering besteht dringender Handlungsbedarf", sagt Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl, „daher haben wir die Aktion '´Ich bin eine Autobahn – kein Mistkübel`' ins Leben gerufen. Leider landet immer mehr Müll nicht in den dafür vorgesehenen Containern und Mistkübeln, sondern direkt auf der Strecke und den Rastplätzen. Rund ein Viertel des Jahresmülls muss mit großem Aufwand händisch aufgesammelt werden, ein Großteil davon sind Plastikflaschen, die leicht zu Wurfgeschossen werden und damit auch ein erhebliches Risiko für die Verkehrssicherheit darstellen.“

Vermüllung der Straßen



Derzeit arbeitet das Klimaschutzministerium an der Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes, die noch dieses Jahr beschlossen werden soll. Klimaschutzministerin Gewessler erarbeitet parallel mit Vertretern der Beteiligten Wirtschaftskreise, wie etwa Entsorger, Getränkehersteller und Handel, an Lösungen um das Vermüllen in der Natur zu bewältigen. Die Asfinag versucht seit vielen Jahren, das Bewusstsein für das Thema Vermüllung zu erhöhen. Zurzeit wird etwa auf Überkopfwegweisern mit dem Slogan „Ich bin eine Autobahn, kein Mistkübel“ auf das Problem aufmerksam gemacht.

Das Einsammeln des Mülls und die fachgerechte Entsorgung verursachen hohe Kosten für den Autobahnbetreiber. Ein weiterer Grund, warum die Kosten jährlich steigen: das „Phänomen“ Mülltourismus. Hausmüll, alte Autoreifen und Bauschutt landen vermehrt illegal auf den Rast- und Parkplätzen und müssen unter hohem Aufwand entfernt werden. In den vergangenen Jahren ist das Müllaufkommen auf dem aktuell 2.233 Kilometer langen Streckennetz der Asfinag sukzessive gestiegen. Fielen 2016 noch rund 7.300 Tonnen Müll an, waren es 2018 bereits mehr als 8.700 Tonnen. 2019 sind es mit 8.687 Tonnen knapp ein Prozent weniger als 2018. Auch die Kosten für die Müllentsorgung sind entsprechend gewachsen – und zwar von rund zehn Millionen Euro im Jahr 2016 auf mittlerweile 13 Millionen Euro im Vorjahr.