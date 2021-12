Nachdem die Gratkorner Opposition bei der letzten Gemeinderatsitzung (siehe alle Infos unten) geschlossen den Saal verlassen hat – man forderte eine Entschuldigung vom Bürgermeister –, reagiert nun Helmut Weber selbst.

In der Gemeinderatsitzung am 24. November stand die Opposition vor vollendeten Tatsachen: Die Gemeinde braucht noch weitere Gelder, um den Bau der neuen Volksschule finanzieren zu können. Ein Darlehen muss her, von neun Millionen Euro ist die Rede. "Offensichtlich ist der Schulneubau beziehungsweise das Ausmaß der dafür nötigen Finanzmittel über Nacht über ihn hereingebrochen. Ohne Einsicht in Unterlagen, ohne jedwede Vorbereitung sollte der Gemeinderat hier also innerhalb weniger Minuten eine derartig weitreichende Entscheidung treffen", teilt sie schriftlich mit und beschloss, ein politisches Statement zu setzen.

Eine bewusste Entscheidung



Grüne, FPÖ und die Bürgerliste haben sich also darauf geeinigt, bei jener Sitzung, bei der es zu dieser Abstimmung kommen soll, einfach zu gehen. Damit konnte in Folge gar nichts beschlossen werden, es fehlte die Mehrheit. "Wir haben diese Entscheidung bewusst getroffen, und wir haben auch bewusst entschieden, wie sie getroffen wird", sagt Stephanie Kabon von der Bürgerliste. "Wir hätten auch dagegenstimmen können, aber wir wollten ein Zeichen setzen. Die Notbremse ziehen. Ich akzeptiere, dass es zu diesem Projekt gekommen ist, aber von mir gibt es keine weiteren Zustimmungen mehr", so die Gemeinderätin.

Martin Holzer (Grüne) und Stephanie Kabon (Bürgerliste) haben 2019 mehr Mitspracherecht beim Bau der VS gefordert und sogar eine Unterschriftenaktion gestartet.

Überraschende Aktion



Weber war, wie er gegenüber MeinBezirk.at sagt, über diese Reaktion überrascht. Bis zu diesem Tagesordnungspunkt – der 14. von insgesamt 24. – sei alles harmonisch über die Bühne gegangen, dann seien die Mitglieder der Opposition einfach aufgestanden und gegangen.

"Ans Weitermachen war dann so nicht mehr zu denken." Auf die Frage, warum die Opposition nicht einfach vom Gang zurück in den Saal geholt wurde, um über die Causa zu sprechen, sagt Weber: "Ich war, ehrlich gesagt, zu überrascht von der ganzen Situation. In kurzer Rücksprache mit meiner Fraktion und der ÖVP haben wir festgestellt, dass sich weitere Gespräche an dieser Stelle nichts mehr bringen."

Besonders bitter sei für ihn gewesen, dass damit die Sitzung komplett abgebrochen wurde, immerhin standen noch weitere wichtige Punkte auf der Tagesordnung. Darunter etwa die Tarife für das Hallenbad, die Verträge für die Müllentsorgung oder Personalentscheidungen. "Damit war alles blockiert. Es sollte ja die letzte Sitzung für heuer sein, damit für 2022 alles entschieden werden kann. Die Tage bis zum 31. Dezember sind kurz und bei jedem intensiv verplant." Wie geht es nun weiter? "Wir arbeiten daran, dass alles noch heuer abgewickelt werden kann, wir müssen uns an Fristen halten."

Die Sitzung wird am 22. Dezember nun nachgeholt.



Hier gibt's die Details und Meinungen der Opposition:



