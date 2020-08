Bedingt durch die notwendige Maßnahmen um eine Verbreitung des Covid19-Virus zu vermeiden, waren die Möglichkeiten für das jährliche Pfarrfest sehr eingeschränkt.

Pfarrer P. Benedikt Fink zelebrierte mit Diakon Franz Kink ein “Hochamt”. Der Kirchenchor gab dem einen einen feierlichen musikalischen Rahmen. Dazu mussten sich die Sänger über die ganze Orgelempore verteilen und Chorleiter und Dirigent Anton Mitterwallner gelang es dies zu einer gesanglichen Einheit zusammen zu führen.

Neben der für dieses Fest passenden Lesung über den Heiligen Stefan, war die wunderbare Brotvermehrung der Evangeliumstext. P. Benedikt hatte sich in seiner Predigt mit den Deutungen dieser Schriftstelle beschäftigt und einen Aspekt besonders hervor gekehrt und dies war auch sein Schluß(satz): “Liebe will sich verteilen!”

Passend dazu gab es doch zwei Aktivitäten. Der Weltkasten war zur Tür der Pfarrheims geschoben worden um hier die Möglichkeit zu schaffen mit fair gehandelten Waren die Nächstenliebe in die ganze Welt zu tragen.

Das Team vom Kostnixladen hat vor dem Kostnixladen nach dem Gottesdienst Lebensmittel verteilt, ganz im Sinne einer möglichen Deutung des Evangeliums: Wenn mit dem Verteilen begonnen wird, ist genug für alle da. Und sehr passend zum Heiligen Stefan, den die Aposteln zum Verteilen von Lebensmitteln in ihre Mitte als Diakon berufen hatten: “Liebe will sich verteilen!”