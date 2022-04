Zukunftsscheck oder Bildungspass, zwei Namen, eine Idee. Es scheint auch um Parteipolitik zu gehen.

GRAZ-UMGEBUNG. Es ist ein wenig kurios. Erst im September des Vorjahrs wurde der sogenannte Bildungspass von vier Gemeinden mit großen Tönen ins Leben gerufen. Neben drei ÖVP-geführten Gemeinden war damals auch Seiersberg-Pirka dabei.

Rot oder Schwarz

Die SPÖ-geführte Kommune geht jetzt, rund ein halbes Jahr, später aber eigene Wege. Ausgestiegen sei man schon Ende letzten Jahres. Warum? "Wir sind dort mit Ende des Jahres ausgestiegen und haben uns auf neue Beine gestellt. Wir wollten den Bildungspass noch verfeinern. Unser Angebot ist auch als Kooperation für Pädagogen gedacht", argumentiert Seiersberg-Pirkas Ortschef Werner Baumann. Er hat sich gemeinsam mit den Gemeinden Haselsdorf-Tobelbad, Werndorf und Kalsdorf bei Graz zusammengetan und den Zukunftsscheck ins Leben gerufen.

Wirst du das Angebot nutzen?

Politische Farbenlehre



Aufmerksamen Beobachtern wird es aufgefallen sein: Es sind sogenannte SPÖ-Kommunen. Während Feldkirchen bei Graz, Lieboch und Premstätten (alle ÖVP-geführt) beim Bildungspass bleiben, richten die anderen vier Gemeinden ihren Schwerpunkt auf den Zukunftsscheck. Das Angebot mit Impuls-Vorträgen ist bei beiden Initiativen ähnlich aufgebaut. Angesprochen sollen werdene Erziehungsberechtigte von Kindern über die Stillzeit bis zum sechsten Lebensjahr werden. Auch das Land und das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum sind bei beiden Angeboten Kooperationspartner.

Zwei Bildungsangebote

Warum etwa Kalsdorf beim Zukunftsscheck dabei ist, erklärt Bildungsausschussobmann Stephan Scheifinger (SPÖ) so:

"Uns ist die Entwicklung der Angebote im Bereich Bildung seit jeher ein großes Anliegen. Daher sind wir froh, dass wir mit dem Zukunftsscheck, der auch bei allen anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen Anklang fand, einen weiteren Schritt für unsere Kinder und Eltern gehen und somit Kalsdorf noch bildungsfreundlicher machen können."

Am 22. April 2022 geht es los:

Die Auftaktveranstaltung des Zukunftsschecks findet am Freitag (22. April 2022) mit Beginn um 18 Uhr und einem Vortrag zum Thema "Bewegte Kindheit" von Gerhard Judmayer in der Kuss-Halle in Seiersberg-Pirka statt.

Der Bildungspass wurde erst vergangenen Herbst präsentiert:

Ein Pass, der Kinder bewegen soll