Wie Jedes Jahr gabes auch heuer wleder in der Fischerhütte ein Naturkost Essen mit Kartoffeln und Butter. Einfach Köstlich war das Motto. Noch vor ein paar Jahren wurde es als Armutsessen bezeichnet, heute ist die Speise als Delikatesse Bekannt. Nur einmal im Jahr nach Badeschluss am Tiebersee wird es angeboten von Unseren Hüttenwirten Gerhardt und Stefan. Die Kartoffeln stammen von Unseren Fischerkollegen Heinz Ablasser der Leider heuer Unerwartet Verstorben ist,seine Liebe Frau Johanna war auch anwesend und Brachte einen selbstgemachten Apfelstrudel mit der sehr Lecker war.Die Bauernbutter spendiert von Karl-Heinz Gosch.Nach dem guten Essen ging es in der Fischerhütte mit dem Fischerlatein weiter. Bis zum Sonnenuntergang wo auch geschnapst Wurde Die Beiden Hüttenwirte betankten sich bei den Fischerkollegen Für ihr Kommen.