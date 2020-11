Strukturreform von 96 auf elf Tourismusverbände sorgt in Graz-Umgebung für viele Fragezeichen.



Vergangene Woche, als die Nachricht über die Strukturreform im steirischen Tourismus einlangte, ging nicht nur in Graz-Umgebung ein Raunen durch manches Tourismusbüro. Wie berichtet, sollen die Tourismusverbände im Bezirk zu einem großen Verband, der dann die Region Graz darstellen soll, verschmolzen werden.

Tourismusbüros stellen Fragen

Das Raunen wurde in den letzten Tagen lauter. "Der Zeitpunkt der Kommunikation war unglücklich. Die Telefone laufen heiß. Die Mitgliedsbetriebe fragen, wie es weitergeht", sagt etwa Irene Schmid, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Region Laßnitzhöhe. "Wir müssen jetzt einfach schauen, wie man sich da zusammensetzt und zukünftig gemeinsam etwas aufbaut", so Schmid. Für das kommende Jahr werde jedenfalls noch eigenständig geplant. "Als wichtiger Teil des Reformprozesses wurden vor einigen Wochen die Obleute der steirischen Tourismusverbände in telefonischen Tiefen-Interviews zu ihren Erfahrungen, Erwartungen und Meinungen befragt. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden die bisherigen Überlegungen noch einmal sehr genau hinterfragt und adaptiert", heißt es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Die Bündelung der Verbände stehe zudem im Regierungsprogramm der steirischen Koalition für 2020 bis 2024. Dass es solche Interviews gegeben hat, bestätigt uns auch Premstättens Tourismus-Vorsitzender Ekkhard Neuser. "Ich war schon immer der Meinung, dass größere Einheiten für den Gast interessanter sind, wenn diese sinnvoll gemacht werden", so Neuser, der aber auch sagt, dass noch einige Fragen offen sind. Etwa, ob alle Mitarbeiter übernommen werden und wo diese dann ihr Büro haben. Vom Büro der Landesrätin heißt es dazu, dass sich kein Mitarbeiter um seinen Arbeitsplatz sorgen machen müsse. Auch die einzelnen Büro-Standorte werden nicht explizit vorgegeben. Dort, wo es für die neue Region Sinn mache, sollen Büros auch bestehen bleiben. Obwohl vielerorts der Zeitpunkt der Kommunikation angeprangert wird, scheint die Marschrichtung klar. Und aufgrund der verschärften Situation durch die Corona-Krise war wohl dringender Handlungsbedarf notwendig. Das Begutachtungsverfahren für das novellierte Tourismusgesetz läuft gerade, bis 27. November können Stellungnahmen dazu abgegeben werden. In Kraft treten soll die Reform dann mit 1. Oktober 2021. Bis dahin sollte auch genug Zeit bleiben, um organisatorische Details zu klären und alle offenen Fragen zu beantworten.