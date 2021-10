Die 20 Mitarbeiter des Besuchs- und Begleitdienstes des Roten Kreuzes Gratkorn waren nach langer Pause wieder gemeinsam unterwegs.

Nach gut zwei Jahren corona-bedingter Pause hatten die Mitglieder des Besuchs- und Begleitdienstes vom Roten Kreuz Gratkorn wieder die Möglichkeit, gemeinsam einen Ausflug in der Umgebung zu unternehmen. Dieser war zugleich ein Dankeschön an alle Mitarbeiter, die seit Beginn der Pandemie durchgehalten und ihren Dienst erfüllt haben.

Das lang ersehnte Treffen führte sie in das Stift Rein, wo Stiftsführerin Helga Gruber hinter die Klostermauern blicken ließ. Nach dem kulturellen Schwerpunkt fand ein gemütlicher Ausklang mit kulinarischen Schmankerln beim Buschenschank Fattingerhof statt. "Wichtig waren dabei unsere Gespräche, Austausch über Belastungen und neue Erfahrungen mit unseren zu betreuenden Klienten durch Corona. Ein Danke geht an unsere Gemeinden, Gratkorn und Gratwein-Straßengel, und der Dienststelle des Roten Kreuzes, die uns diesen schönen Nachmittag ermöglichten", sagt Gertrud Zwicker.

Schöne Stunden schenken



Der Besuchsdienst des Roten Kreuzes wird ehrenamtlich von 20 Mitarbeitern im Gebiet um Gratkorn, Gratwein-Straßengel und St. Oswald angeboten. Die freiwillig tätigen Mitarbeiter des Besuchs- und Begleitdienstes kommen regelmäßig zu Klienten nach Hause und verbringen eine vorab festgelegte Zeit mit ihnen. Dabei gehen sie auf individuelle Wünsch ein, sei es ein gemeinsames Kartenspiel, ein Spaziergang, ein Ausflug oder einfach nur ein Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Dieser Dienst wird oft als Ergänzung zur Mobilen Pflege angesehen, es geht um das Zwischenmenschliche, und darum, sowohl den Klienten ein paar schöne Stunden zu schenken als auch den Angehörigen ein wenig von ihrer Zeit sozusagen abzunehmen und sie zu unterstützen.