Die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel macht für Radsportler und -sportlerinnen Ernst: Nachdem vor allem die Jugendlichen in den letzten Jahren vermehrt den Wunsch geäußert haben, ein Angebot für Mountainbiker zu schaffen, steht ein eigener, großer Bikepark nun am Plan.

Der Fachausschuss für Jugend, Bildung und Sport unter Obmann Gernot Papst stellt Sport und Spaß sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche mit stets neuen Projekten in den Fokus. Der neuste Streich wird wohl ein Bikepark werden. Dieser soll neben einem asphaltierten Pumptrack ebenso einen Dirtpark mit unterschiedlichen Rampen und Elementen für Sprüngen beinhalten, sodass sich Anfänger und Anfängerinnen, aber auch Profis auf Mountainbikes und BMX-Rädern austoben können.

So soll/könnte die neue Anlage ausschauen. Nun wird nach einem geeignetem Standort gesucht.

Foto: Marktgemeinde Gratwein-Straßengel

hochgeladen von Nina Schemmerl

Sportliches Vorzeigeprojekt



Ideen zur finalen Umsetzung des Projekts sind bereits gesammelt worden, aktuell ist man deshalb auf der Suche nach dem geeigneten Standort. Auch die Finanzierung muss noch gesichert werden. "Uns als Gemeindevetreter ist es besonders wichtig, Sport und Bewegung aktiv zu fördern und attraktive Orte für sportliche Aktivitäten zu schaffen", sagen Bürgermeister Harald Mulle und Papst unisono.

Mit der Errichtung eines solchen Bikeparks will die Gemeinde eine moderne und multifunktionelle Anlage schaffen, welche in dieser Form ein Vorzeigeprojekt in Graz-Umgebung Nord darstellen soll, heißt es.

Das könnte dich auch interessieren:



Radverkehrskonzept auf der Zielgeraden