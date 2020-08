Blutspendetermine für Graz-Umgebung

Blut ist das wichtigste Medikament der Welt. Um den Bedarf der rund 50.000 jährlich benötigten Blutkonserven in der Steiermark zu decken, ist das Rote Kreuz stets um neue Blutspender bemüht. Allein in der Steiermark werden pro Tag rund 160 Blutkonserven benötigt. Ohne diesem Blut wären viele Operationen undenkbar und minder schwere Verletzungen lebensbedrohlich. Da eine Blutkonserve nur eine Haltbarkeit von 42 Tagen hat, ist ein langfristiges Lagern „für schlechte Zeiten“ nicht möglich – deshalb bittet das Rote Kreuz in Graz-Umgebung die Bevölkerung, regelmäßig spenden zu gehen. Die Termine für August stehen bereits fest:

7.8.: Stattegg, Gemeindeamt (Dorfplatz 1), 16 bis 19 Uhr

13.8.: Gratwein-Straßengel, Freiwillige Feuerwehr Judendorf (Schulstraße 39), 16 bis 19.30 Uhr

15.8.: Hitzendorf, Neue Mittelschule (Hitzendorf 120), 8 bis 12 Uhr

24.8.: Deutschfeistritz, Neue Mittelschule (Schulgasse 1), 16 bis 20 Uhr

25.8.: Kalsdorf, Neue Mittelschule (Fritz-Matzner-Weg 5), 16 bis 19 Uhr