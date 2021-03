Gestern Abend gegen 18.30 Uhr geriet ein Gartenhaus in der Gemeinde Seiersberg-Pirka in Brand. Die Flammen griffen rasch auf zwei angrenzende Einfamilienhäuser über. Der zu diesem Zeitpunkt stark wehende Wind begünstigte die Ausbreitung des Feuers. Insgesamt vier Feuerwehren standen mit zwanzig Fahrzeugen und rund 100 Personen im Einsatz. Die Einsatzkräfte konnten um 22 Uhr "Brand aus" verkünden. Mithilfe der neuen Drehleiter der FF Unterpremstätten wurde die Dachkonstruktion geöffnet. Das Löschwasser wurde auch aus den angrenzenden Pools der Nachbarn, das diese bereitwillig zur Verfügung stellten, gesaugt. Um den Brand im Inneren zu bekämpfen, waren auch mehrere Atemschutztrupps im Einsatz. An den Objekten entstand enormer Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Das Landeskriminalamt Steiermark führt die Brandermittlung durch. Eingesetzt waren als einsatzleitende Feuerwehr die FF Pirka-Windorf sowie die Feuerwehren Seiersberg, Unterpremstätten und Feldkirchen bei Graz, das Rote Kreuz und die Polizei.