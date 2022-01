Die VS Judendorf-Straßengel startet mit bunten FFP2-Masken in das neue Jahr. Ermöglicht hat das Rene Muster, der 1000 Stück Masken in allen Farben und fröhlichen Mustern VS-Direktorin Brigitta Koopmans für die 250 Schüler und ihre Lehrer kostenlos zur Verfügung stellte. „Mir ist die Gesundheit der Kinder wichtig, wenn ich dazu beitragen kann, dann helfe ich gerne“, sagt der Chef vom Angelcenter Graz, der in Gratwein-Straßengel schon mehrfach seine soziale Kompetenz bewies.