Am 4. Jänner ab 16 Uhr ist es wieder so weit, das neue Jahr wird beim Winterzauber der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf begrüßt. Die Kameraden bereiten für die Gäste alles vor, was zu einem solchen Winterzauber gehört: Hütten mit Speis und Trank, Maronibraten, Feuerstellen und – wem es im Freien zu kalt ist – eine zünftige Hüttengaudi in der Wagenhalle. Überraschungen wird es einige geben, verraten sei an dieser Stelle aber nur der Besuch der Sternsinger und der Neujahrsgeiger sowie Pferdekutschenfahrten. Also, den Winterzauber der FF Gössendorf im Einsatzzentrum darf man ganz einfach nicht versäumen!