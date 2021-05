Heute, am 27. Mai, fand die offizielle Präsentation des neuen Kinder- und Familienangebots des Tourismusverbandes Region OberGraz im Sensenwerk Deutschfeistritz statt.

Eselin Fanny aus dem Freilichtmuseum Stübing, Kater Kasimir aus dem Stift Rein, Fledermaus Emil aus der Lurgrotte Peggau und Hund JoJo aus dem Sensenwerk Deutschfeistritz hatten heute ihren großen Auftritt. Zusammen mit dem zerstreuten Professor Leopold bilden sie die Maskottchen der vier Tourismusattraktion der Region OberGraz. Tourismusmanagerin Meike Brucher, Vorsitzender Erich Handl und Vertreter der Tourismusgemeinden (darunter Pater Martin Höfler und die Bürgermeister Michael Viertler, Hannes Tieber und Markus Windisch) präsentierten unter Einhaltung der aktuellen Coronamaßnahmen in den historischen Wänden des Sensenwerks, genauer gesagt im Theater, das Konzept.

Entdecken und spielen



Die OberGrazer-Spürnasen begleiten Kinder, und auch Erwachsene, auf eine abenteuerliche Zeitreise. Die Idee: In einem der vier Ausflugsziele können die Kids mithilfe des OberGrazer-Spürnasen-Heftes und einem Arbeitsblatt die Lurgrotte, das Stift, das Freilichtmuseum oder das Sensenwerk erkunden. Dann geht es zum nächsten Highlight. Wer alle Sticker im Arbeitsblatt gesammelt hat, hat nicht nur einen tollen Tag erlebt, sondern bekommt noch einen Ehrenorden. Alle Infos zum Projekt, und welche Geschichte genau dahintersteckt, könnt ihr hier nachlesen.

Außerdem sind Fanny, Jojo und Co. in den Mitgliedsgemeinden sichtbar – auf Spielplätzen, etwa dem Gemeindespielplatz vor dem Stift Rein oder dem Waldwichtelspielplatz, oder bei interaktiven Spielgeräten wie dem Tonnenspiel in Peggau machen sie Lust, mehr über sie zu erfahren. Ende Mai folgt ein eigenes Kletterabenteuer in Deutschfeistritz.

Spürnasen-Ohrwurm



Gut 100.000 Euro wurden in das Projekt investiert. Auch das Land Steiermark hat eine Förderung zugesagt. Damit man die Spürnasen außerdem noch hören kann, hat Komponist Erich Kleindienst einen eigenen Song geschrieben. Ende April haben die Kinder der 1a der Musikmittelschule Gratwein mit Wolfgang Wabscheg im Musikunterricht den kindgerechten Ohrwurm einstudiert und schließlich auch in einem echten Tonstudio aufgenommen. Illustratorin Darja Eder hat den Spürnasen ihr Aussehen gegeben und die Kostüme produziert.