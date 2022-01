Welche Berufe gibt es und welche Firmen nehmen Lehrlinge auf? Berufsorientierung nimmt in der MS Gratkorn einen hohen Stellenwert ein.

Bereits in den dritten und vierten Klassen werden Möglichkeiten für die künftige berufliche Karriere aufgezeigt. Dabei geht die Schule auch neue Wege. Vier Klassen der Mittelschule knüpften kurz vor Jahresende online erste Kontakte zu Unternehmen der Region. Aber auch die teilnehmenden Betriebe wie Kapsch, Porr, BearingPoint und die KAGes nutzten die Gelegenheit, sich als Lehrlingsausbilder zu präsentieren und erste Kontakte zu möglichen künftigen Mitarbeitern aufzubauen.

Selbstständigkeit und Erfolge



Klassenvorstand Monika Matscheko organisierte den Online-Talent-Day. Die Zeit im Workshop wurde gut genutzt. Nach einem kurzen Input der Unternehmen konnten die Schüler Fragen an Lehrlingsausbilder stellen. Ebenso erklärten Lehrlinge online, was an ihrem Beruf so besonders ist. „Mit unserem Schwerpunkt im Bereich der Berufsorientierung sind solche Veranstaltungen sehr gut geeignet, dass sich unsere Schüler und Schülerinnen selbstständig mit Firmen und ihren Berufsbildern auseinandersetzen“, sagt Matscheko.