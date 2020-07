Diplom für Krumegger Blasmusikobmann

Weiterbildung steht bei der Blasmusik hoch im Kurs. So schlossen in der Vorwoche zwölf Musiker in Salzburg ihre Prüfung zum diplomierten Vereinsfunktionär ab, darunter auch als einziger Steirer der Obmann der Musikkapelle Krumegg, Marcel Donko. Die Krönung der Ausbildung war eine Seminararbeit, für die der 21jährige das Motto „Wie die Blasmusik mein Leben veränderte - Ausschnitt aus dem Leben des jüngsten Obmannes der Steiermark“ wählte und diese souverän der fachkundigen Jury präsentierte. „Ich habe meine Seminararbeit spannend und unterhaltsam für Musiker geschrieben“, sagt Donko, der damit auch auf die große Gemeinschaft der Blasmusik verweist. Zum Diplom gratulierten die Krumegger Musikkollegen und der Präsident des Österreichischen Blasmusikverbandes, der Hitzendorfer Erich Riegler.