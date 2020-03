"Die Vereinskaiser" zeigt morgen, 4. März, um 21.20 Uhr das Vereinsleben. Mit dabei sind die Schuhplattler der D’Oberlandler z’Frohnleiten.

Rund 7.000 Mitglieder hat der Fanclub der Edlseer. Gegründet wurde der Verein vor über 25 Jahren. Mittlerweile hat die Truppe rund um Sänger Fritz Kristoferitsch nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in der Schweiz viele Anhänger. Eine davon ist Renate aus Wien. Sie reist den Musikern zu vielen Konzerten hinterher, ist bei gemeinsamen Reisen mit dabei und gibt viel Geld für Fanartikel ihrer Lieblinge aus. Gezeigt wird das heute Abend um 21.20 Uhr bei ATV bei "Die Vereinskaiser".

Plattler im Fokus



Außerdem begleitet ATV den Schuhplattler-Verein "D'Oberlandler z'Frohnleiten" aus Frohnleiten zu einem Plattlerwettbewerb in der Steiermark. Das Besondere daran: Hier dürfen zum ersten Mal auch Frauen antreten. Die Damen sind ehrgeizig und haben für den Auftritt beim Wettbewerb monatelang geübt. Ihr sogenannter „Vorplattler“ - also der Trainer - ist Jakob. Er trainiert nicht nur die Frauen im Verein, sondern auch eine Kindergruppe. Gemeinsam fahren sie erstmals zum Wettbewerb.