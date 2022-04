Die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel hat mit "Gemeinde am Ohr" einen eigenen Podcast gestartet. Wir haben nachgefragt, um was es genau geht und warum man in alle Wohnzimmer kommen will.



GRATWEIN-STRASSENGEL. Amtliche Mitteilungen waren gestern. Gemeinden kommunizieren mit ihren Bürger:innen schon längst über Homepages, Newsletter oder verbreiten wichtige Nachrichten auf den Social Media-Kanälen. In Gratwein-Straßengel hat man sich aber etwas Neues ausgedacht. Man will nun direkt ins Ohr hinein.

Ein akustischer Einblick

Podcasts boomen. Laut den letzten Daten des Digital News Reports hören rund 17 Prozent aller 18- bis 25-Jährigen, 69 Prozent der 26- bis 40-Jährigen und 16 Prozent der 41- bis 60-Jährigen österreichweit generell Podcasts. Der Markt passt sich darauf an. Entsprechend umfangreich sind die Inhalte: Sie reichen von Wissenschafts- und Gesundheitsthemen über, Leute und Lifestyle bis hin zu True Crime, Comedy- und Kabarettprogrammen oder den klassischen Hörbüchern.

Kein Wunder also, dass auch Gemeinden auf den Zug aufspringen und ihre Nachrichten per Podcast an die Gemeindebewohner:innen bringen wollen – akustische Einblicke in den Gemeindealltag sozusagen. Gratwein-Straßengel ist die erste Gemeinde in GU-Nord, die einen eigenen Podcast produziert. Idee und Konzept dafür kommt von Katharina Urdl-Neuhold. "Wir möchten einfach mehr Leute erreichen und das Portfolio der Gemeinde als Audio-Format an die Gemeindebewohner:innen bringen", sagt sie.

Podcasts können überall gehört werden.

Foto: Pixabay

hochgeladen von Nina Schemmerl

Überall zu hören

News aus der Amtsstube, Interviews mit Bürger:innen, Aktuelles über laufende Projekte und sogar Veranstaltungstipps, das alles packt "Gemeinde im Ohr" zusammen. Maximal eine halbe Stunde dauert ein Podcast, bislang erscheint jeden Monat einer. "Unser Ziel ist es aber, vierzehntägig zu senden. Immerhin gibt es genug zu berichten. Wir wollen als Gemeinde offener sein. Informationen werden, wenn sie gehört werden, anders wahrgenommen", so Urdl-Neuhold. Das praktische an Podcasts: Man kann sie überall hören, egal ob gemütlich auf der Couch, beim Sporteln oder bei der Gartenarbeit.

Wichtig ist Urdl-Neuhold aber zu erwähnen, dass der Podcast keine Plattform für Parteipolitik ist. "Was in der Gemeinde passiert, ist natürlich auch Gemeindepolitik. Wir lassen Fachausschussobmänner und -obfrauen zu spannenden Themen und Projekten zu Wort kommen, aber die Hörer:innen sollen wissen, dass keine Werbung gemacht wird. Es geht um die Information, und darüber, dass wir einfach berichten, was sich tut."

Allgemeine Informationen:



Die ersten beiden Podcasts von "Gemeinde im Ohr" sind schon online: Im ersten wird das Konzept erklärt, im zweiten steht das Generationenhaus im Fokus. Gesprächspartnerinnen sind hier Doris Dirnberger und Johanna Tentschert .

und . An Katharina Urdl-Neudholds Seite spricht Lukas Spenger .

. Der Podcast ist sowohl via Soundcloud, Spotify als auch über Youtube zu hören.

Das könnte dich auch interessieren – der MeinBezirk.at-Podcast SteirerStimmen: